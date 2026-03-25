В городском округе Коломна в 2026 году обновят 13 дворов

Благоустройство 13 дворовых территорий проведут в городском округе Коломна в 2026 году в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды». Работы стартуют в мае и завершатся в сентябре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году в округе планируют привести в порядок более 32 тысяч квадратных метров дворовых территорий. В адресный перечень вошли 13 объектов в Коломне, Озерах и сельских населенных пунктах. Об этом 24 марта сообщили в управлении благоустройства и дорог администрации округа.

В Коломне обновят шесть дворов: на улице Дачная у дома №2а, по проезду Автомобилистов у дома №7, а также территории в границах домов на улицах Ленина, Гагарина, Шавырина, Дзержинского, Черняховского, Горького, Зеленая, на проспекте Кирова и площади Советская.

В Озерах работы проведут у домов №46 и №93 по улице Ленина. На сельских территориях благоустроят дворы в селе Непецино, деревнях Боково-Акулово и Большое Уварово, а также в поселке центральной усадьбы совхоза «Озеры».

Во дворах заменят асфальтовое покрытие, в том числе на пешеходных дорожках, выполнят озеленение, обустроят парковочные места, установят скамейки и урны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.