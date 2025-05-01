В Коломне открылся сезон фонтанов

Самым первым ожил фонтан в коломенском сквере имени В. А. Зайцева, где в честь начала теплого времени года одновременно прошла концертная программа.

Коломенские гидросооружения в течение месяца тщательно готовили к запуску. Специалисты провели комплекс обязательных технических работ: расконсервировали все фонтаны после зимы, очистили чаши, провели там, где было необходимо, косметический ремонт, проверили инженерные системы, а также сделали запас комплектующих технического оборудования.

Самый большой в Коломне светомузыкальный фонтан в парке Мира, который был полностью обновлен в прошлом году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды», и фонтан на площади Советской тоже начали свою работу 30 апреля. Впереди — подключение водного сооружения на Михайловской набережной, которое запустят в ближайшие дни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.