В городском округе Клин стартует сезон охоты

В Клинском охотхозяйстве идет активная выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов и путевок. В день в Клину выдают по 20-40 документов на право охоты, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В Клину 3 охотхозяйства, в которых официально числится около 600 любителей охоты.

Как рассказал Владимир Собинин, охотничий инспектор, егерь Клинского общества охотников и рыболовов, пул клинских любителей охоты - постоянный. Молодежи меньше, чем охотников со стажем. Самому возрастному охотнику в Клину - 89 лет и он продолжает активно охотиться.

Оформить охотничий билет можно в МФЦ по адресу: Советская площадь, 18а в Клину. Путевки на охоту можно получить в Клинском отделении общества охотников и рыболовов по адресу: Талицкий проезд, 2а.

С 10 августа 2023 года по 30 ноября 2024 года в охотхозяйствах Клина начнётся охота на болотно-луговую (бекас, гаршнеп, коростель, дупель), полевую (серая куропатка, перепел, вяхирь, горлицы) и водоплавающую (гуси, казарки, утки, камышница, лысуха) дичь.

С утренней зари 17 августа 2023 года по 31 декабря 2024 года начнётся охота на боровую дичь (вальдшнеп, рябчик, тетерев, глухарь — ограниченно).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей – ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», - считает Воробьев.