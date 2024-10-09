В городском округе Клин проходит акция «Письмо герою-воину» от учителя

В Большую учительскую неделю в Клину объявили акцию «Письмо герою-воину» от учителя. Ее поддержали все образовательные организации, ветераны педагогического труда, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Совет ветеранов образования активно участвует в акции. Уже написаны десятки искренних и трогательных писем нашим воинам. Они наполнены словами благодарности, чувством гордости за тот подвиг, который совершают российские солдаты в зоне проведения спецоперации.

Ветеран педагогического труда Зоя Леонидовна Каменнова, много лет проработавшая учителем русского языка и литературы в Решоткинской школе, тоже присоединилась в акции.

«Мне неизвестно, как ты попал на СВО: добровольцем, по мобилизации или ты профессиональный военный. Главный экзамен на преданность Родине ты сдал на „5“. Ты не струсил, не спрятался за спиной, не бежал из страны… Низкий поклон за ежедневный, ежечасный ратный подвиг», — написала она в письме.

Ветераны в конце письма ставят нашим героям-воинам оценку «5» за отвагу, мужество, преданность Родине.

Акция продолжается. Письма военнослужащим будут отправлены в зону СВО с очередным гуманитарным конвоем городского округа Клин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.