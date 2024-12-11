В городском округе Истра прошла акция Сбор «Умный Город»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с Народным Фронтом в рамках проекта «Все для Победы!» реализует акцию Сбор «Умный город» во всех субъектах РФ.

Волонтеры городского округа Истра, конечно же, мимо такой акции не прошли и значительно подготовились к ней.

В молодежном центре «МИР» в Истре активисты оборудовали специальные информационные и интерактивные зоны, а также проинформировали граждан и разместили листовки.

Неравнодушных жителей оказалось большое количество. Они принесли гумпомощь, а также посодействовали в приобретении квадрокоптеров, тепловизоров, средств связи, бронежилетов, защитных шлемов, генераторов, компьютерной техники, индивидуальных тактических аптечек, мягких носилок, спальных мешков, рюкзаков, средств обогрева, комплектов вещей и маскировочных сетей.

Одно из самых теплых направлений акции — это отправка писем военнослужащим. Любой желающий написал письмо, наполненное теплыми словами и искренними пожеланиями, адресованное нашим героям. Такие письма не только поднимают боевой дух солдат, но и напоминают им о том, что их труд и самоотверженность не остаются незамеченными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.