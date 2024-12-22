В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в городском округе Истра продолжает работать «Почта Деда Мороза». В муниципалитете организовано 5 основных точек сбора корреспонденции близ новогодних елей: в центральном парке и в парке на набережной реки Песочная города Истра, в лесопарке «ШИШКИН ЛЕС» и в парке села Павловская Слобода, а также в парке «Фабричный» города Дедовск, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

За 20 прошедших декабрьских дней работы почты истринские дети отправили уже более 1 тыс. писем, и объем отправлений растет каждый день.

Акция «Почта Деда Мороза» продлится до 25 декабря, а уже после вся корреспонденция будет собрана и централизованно направлена в резиденцию «Деда Мороза» в Великий Устюг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.