В городском округе Электросталь состоялась выездная администрация

На встрече присутствовали глава г. о. Электросталь Филипп Александрович Ефанов, заместители главы г. о. Электросталь и профильные специалисты.

Основные вопросы, с которыми обращались жители, традиционно касались сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Поступали обращения, связанные с работой управляющих организаций, содержанием и ремонтом многоквартирных домов, качеством водоснабжения и отопления.

Все обращения зафиксированы и переданы в работу. По некоторым из них было представлено готовое решение, а часть вопросов направлена на более детальную проработку.

Один из жителей обратился с проблемой протечки кровли. Сотрудникам управляющей компании было дано поручение в ближайшее время выехать на адрес и проверить состояние кровли, а также принять необходимые меры по устранению протечки.

Выездные встречи проходят регулярно. Они помогают выявить наиболее актуальные проблемы горожан и ускорить их решение.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.