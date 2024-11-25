В Электростали продолжается добрая акция «Коробка Храбрости»

Электростальцы могут присоединиться к этой инициативе и поддержать детей, находящихся в больницах на длительном лечении. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Электросталь.

В подарочные боксы можно собрать небольшие наборы конструкторов, куклы, машинки, детские книжки, раскраски, фломастеры, карандаши, краски, наборы для творчества. Главное, чтобы все было новое и в упаковке — это обязательное санитарное требование для передачи игрушек в медицинские учреждения.

Собранные книги, игрушки и канцелярские принадлежности будут переданы в «Добрые комнаты» и игровые зоны, расположенные при поликлиниках и больницах города.

Акция продлится до 5 декабря.

В городском округе Электросталь открыты пункты сбора подарков для детей по следующим адресам:

Местное отделение Партии «Единая Россия» (адрес: ул. Красная, д. 36); Центр Культуры «Досуг» (адрес: ул. Западная, д. 1, к. 1А); Центральная городская библиотека им. К. Г. Паустовского (адрес: проспект Ленина, д. 36); Библиотека «Очаг» (адрес: проспект Ленина, д. 2, к. 4); Центральная детская библиотека «Буратино» (адрес: ул. Победы, д. 17, к. 1.); Библиотека семейного чтения Радуга (адрес: ул. Юбилейная, д. 1А.).

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