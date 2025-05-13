В городской округ Щелково за 5 лет привлекли более 23 млрд руб инвестиций

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков во время рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым рассказал, что в округ за пять лет привлекли более 23 млрд рублей инвестиций. Также было создано более 2 тыс. рабочих мест, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Одна из крупнейших компаний в муниципалитете — «Щелково Агрохим». В прошлом году здесь запустили цех производственной мощностью более 20 тыс. тонн продукции для защиты растений в год — это 1,8 млрд рублей инвестиций.

Несколько проектов, в том числе по технологическому суверенитету, реализуются и сейчас — это более 12 млрд рублей инвестиций. Это производство роботизированных станков и деталей, пластмассовых полос, плит, труб и профилей.

Также проектируют заводы по изготовлению лекарств, дизель-генераторов, трансформаторных подстанций и так далее. «Валента ФАРМ» строит инновационный центр и модернизирует производство антивирусных препаратов. До 2028 года планируется привлечь в округ более 20 млрд инвестиций, создать более 2000 рабочих мест и 85 производственных объектов.

Главы обсудили и поддержку бойцов СВО и их семей.

«Недавно мы встречались с бойцами, с нашими героями СВО, семьями. Видно, что администрация работает, уделяет внимание. Но внимания много не бывает. Наши волонтеры, депутаты — муниципальные, региональные, также обязательно должны быть вовлечены в сопровождение всего того, что беспокоит и ребят, которые защищают нашу Родину, и их семьи», — заявил Воробьев.

В июле у Булгакова истекает срок полномочий. В конце встречи губернатор спросил, будет ли он снова принимать участие в конкурсе на эту должность. Булгаков заявил, что хочет продолжить работу.

Ранее Воробьев сообщил, что сумма инвестиций в Подмосковье в 2024 году составила 1,7 трлн руб. вопреки сложностям, с которыми столкнулась страна.

«Это очень хорошо, но всегда есть к чему стремиться. Наш бюджет тоже растет, и мы видим рост НДФЛ, несмотря на действительно разные вызовы, в том числе и инфляционные, и беспокойства, связанные со ставкой», — отметил Воробьев.