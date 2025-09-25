В городских парках Каширы пройдет игровая программа для детей

Каждую неделю в парках Каширы организуются разнообразные мероприятия, которые становятся настоящим центром притяжения для жителей и гостей округа. Системное расписание, подготовленное сотрудниками парков, предлагает множество интересных активностей для всех возрастов, в соответствии с губернаторской программой «Парки Подмосковья», сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

«Утренняя зарядка и дыхательная гимнастика в рамках проекта „Активное долголетие“, мастер-классы и культурно-просветительская деятельность, йога смеха, а также многое другое ждет всех жителей и гостей наших парков на этой неделе», — рассказала директор городского парка Олеся Кожадей.

Ознакомиться с подробной информацией и записаться на мастер-класс Вы можете в Telegram-канале парка. Ознакомиться с подробной афишей мероприятий округа можно в телеграм-канале «Кашира. Культура. Спорт» по ссылке.

Отмена мероприятий возможна из-за погодных условий.

Ознакомьтесь с афишей мероприятий с 8 по 14 сентября в городских парках нашего округа. Возрастное ограничение 0+

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

