В городе Верея Наро-Фоминского округа установят новое освещение

На Сиреневом бульваре, ул. Строителей и Грязнова, проезде Строительном и Московском, пер. Строителей и на просп. Сиреневый в г. Верея Наро-Фоминского округа, в рамках реализации проекта «Светлый город», установят системы наружного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.

На улично-дорожной сети будут уставлены 103 светильника и 103 опоры для них. Протяженность системы наружного освещения составит 3 210 метров.

«В рамках инициированного губернатором проекта «Светлый город» мы с 2017 года ведем масштабную работу по созданию наружного освещения. За это время многое сделано, но еще остается сделать не мало — нам необходимо осветить порядка 2 900 км дорог, улиц и других общественных территорий», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На 2024 год в Московской области запланировано установить почти 10 тыс. светильников и более 4 тыс. опор освещения, провести в общей сложности более 306 км линий наружного освещения. Согласно плану на этот год новыми системами освещения будут оснащены 158 объектов улично-дорожной сети, 22 общественные территории и 36 дворовых территорий.

В ведомстве напомнили, что проект «Светлый город» реализуется на территории Подмосковья с 2017 года. В рамках данного проекта проводятся мероприятия по строительству и капитальному ремонту систем наружного освещения по направлениям: функционального наружного освещения улиц, дорог, мест для отдыха.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.