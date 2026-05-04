В городах Подмосковья в мае проведут акции по раздельному сбору

Экологические акции по раздельному сбору отходов пройдут в мае в Королеве, Мытищах, Пушкино и Фрязине. Активисты и волонтеры организуют сбор вторсырья на нескольких площадках, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Серия экоакций стартует 9 мая в Королеве на улице Калинина, 6В. С 11:00 до 13:00 сбор проведет актив экопункта «Экооперация Мытищи-Королёв».

10 мая акция состоится в Мытищах на улице Мира, с32/2, возле ТЦ 4DAILY. Мероприятие организует сообщество «Экооперация | РазДельный сбор Мытищи и Королев» совместно с экоцентром «Приемочная №1». Время проведения — с 12:00 до 14:00.

16 мая акции пройдут сразу на двух площадках в Королеве: на проезде Макаренко, д. 1 (подъезд 4) с 11:00 до 12:00 и на улице Калинина, 6В с 11:00 до 13:00. 17 мая сбор организуют в Пушкино на подземной парковке ТЦ «Акварель» (М-8 Холмогоры, 33-й километр, с18) с 12:00 до 14:00.

23 мая мероприятия состоятся в Королеве на улице Калинина, 6В и во Фрязине в фойе дворца культуры «Исток» на улице Комсомольской, 17. 24 мая акция пройдет в Королеве у детского центра «Смартум» на улице Строителей, 15А. Завершится серия 30 мая на улице Калинина, 6В в Королеве.

На всех площадках принимают макулатуру, металл, пластик, стекло и другие виды вторсырья. Организаторы просят приносить отходы в сухом виде, без остатков пищи и компактно сложенными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.