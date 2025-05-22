В голосовании за объекты для благоустройства участвовали 562 тыс жителей Подмосковья

На заседании фракции «Единая Россия» в Мособлдуме 22 мая обсудили ход голосования по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», передает пресс-служба партии.

Проект реализуется Минстроем России совместно с партией «Единая Россия» и позволяет жителям напрямую влиять на развитие своих городов. В этом году в Подмосковье на голосование вынесено 289 объектов из 54 муниципальных округов.

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, активность жителей подтверждает востребованность проекта — на данный момент в голосовании уже приняли участие порядка 562 тысяч жителей региона.

«Из 289 объектов, вынесенных на голосование, — 104 сквера, 29 парков и лесопарков, 25 прибрежных территорий, включая набережные, 18 зон отдыха, 17 пешеходных зон, а также 96 общественных территорий. Результаты голосования станут основой для планирования работ по благоустройству в 2026 году», — отметил Игорь Брынцалов.

Он также добавил, что например, в Балашихе, в настоящий момент лидирует проект благоустройства Парковой улицы и площади перед Ледовым дворцом. В Реутове — сквер у Троицкого храма.

Голосование проходит на платформе Госуслуг с 21 апреля по 12 июня. Участвовать могут граждане от 14 лет. Каждый житель может выбрать одну территорию для благоустройства или оценить представленные дизайн-проекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.