В год столетия города Пушкино жителям расскажут о символах города

В ней аттестованный гид по Московской области и коренной житель Мамонтовки рассказывает о малоизвестных фактах истории города в формате увлекательной экскурсии.

Главная особенность книги — наличие в ней множества новейших исторических сведений, полученных в результате кропотливой работы автора с документами архивов. Так, к примеру, уточнены датировки появления каменного вокзала и водонапорной башни — основных доминант города.

Ольга Соловьева, краевед: «Год постройки башни — 1911-й, а не как ранее говорилось 1903-й. Эти сведения были найдены не в Москве и даже не в Московской области, они были найдены в Санкт-Петербурге, в Российском государственном историческом архиве, потому что именно там хранится фонд, связанный с работой железных дорог. То есть мы понимаем, что в конце ХIХ — начале ХХ века до революции столица размещалась в Санкт-Петербурге, поэтому столь важные документы, касающиеся железной дороги хранятся именно там».

Башня построена в начале XX века, была частью системы водоснабжения, обеспечивающей водой железнодорожную станцию и соседние жилые районы. В 1910-м году на станции Пушкино начали переделывать систему водоснабжения. Ранее источником воды служил грунтовый колодец, что стоял в начале нынешней первой платформы, когда построили башню, воду стали забирать из Учи.

«Перед нами чертеж, это план расположения водоподъемного здания у реки Учи, то есть мы видим, что на левом берегу Учи был устроен сначала грубый фильтр, потом более тонкий фильтр, вода из реки попадала в него и проходила в колодец, где она накапливалась и потом по трубе попадала уже в водоподъемное здание, где были установлены насосы и отсюда вода уже попадала в напорную линию, протяженность которой была более 2-х км и здесь вода уже шла в сторону станции. Напорная линия шла вдоль ж/д путей от Мамонтовки к Пушкино, по трубам попадала в башню, которую правильнее назвать водоемное здание. Это была конечная точка, куда вода приходила и под действием насоса поднималась на высоту», — рассказывает Ольга Соловьёва.

В советские годы водоснабжение модернизировали, и вода стала подаваться через артезианскую скважину, но долгое время река Уча питала паровозы Ярославской железной дороги.

Уже 115 лет в строю. И работает, и является объектом культурного наследия. Архитектура водонапорной башни отражает характерные черты промышленного зодчества того времени. Сегодня это важная часть городского ландшафта и объект интереса для любителей истории. Символ времени, соединяющий прошлое и настоящее.

Более подробно о бело-голубом символе города можно будет прочитать в книге Ольги Соловьевой, сейчас автор активно над ней работает, презентация должна состояться ко дню города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.