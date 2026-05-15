В рамках Года единства народов России запланировано проведение фестивалей, а также утверждение двух новых праздничных дат. Кроме того, 15 мая отмечается Международный день семей. Эта дата появилась в календаре по инициативе ООН с 1994 года, и сейчас ее празднуют уже в 32-й раз, сообщает Regions .

Практика объявления президентским указом тематических годов существует в России с начала 2000-х. Идея сделать 2026-й Годом единства народов России прозвучала от атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова на кремлевском совещании 5 ноября 2025 года. Позже он рассказал, что это предложение одобрил глава государства. Смысл проведения такого года — в укреплении общенационального единства и межнационального согласия внутри страны.

Россия, как не раз подчеркивал президент, соединяет в себе сотни народов, наречий и культурных традиций. Это богатство не разобщает, а обогащает государство. Главная задача года — через бережное отношение к самобытным традициям и языкам каждого этноса укрепить взаимоуважение между людьми, ведь сохранение многоликой идентичности служит фундаментом сильного и независимого государства.

События будут проходить на всех уровнях — от общероссийского до дворового. В планах — фестивали (например, «Единство в многообразии»), телевизионные циклы о народах России, крупные форумы. В школах и университетах появятся курсы и проекты, посвященные культуре соседних народов, а также введение в национальные языки. Ожидаются выездные спектакли национальных театров, ярмарки ремесел под открытым небом, концерты на стыке фолка и современной музыки. Библиотеки превратятся в клубы для встреч, во дворах устроят дни национальных игр, а семьям предложат заняться составлением родословных древ. Также появятся этноквесты, блоги старейшин и кулинарные мастер-классы.

Часть событий приурочат к 225-летию Владимира Даля и 80-летию Калининградской области. Кроме того, в календаре официально закрепят две новые праздничные даты: День коренных малочисленных народов (30 апреля) и День языков народов России (8 сентября).