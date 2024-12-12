В Глебовском Доме культуры округа Истра заработала почта Деда Мороза

С нетерпением и радостью Глебовский Дом культуры стал в числе первых в нашем округе, кто открыл двери для волшебства новогодней почты. В течение декабря этот список ДК будет активно пополняться.

Почта Деда Мороза — это не просто ящик для писем, это настоящая возможность для каждого ребенка прикоснуться к новогоднему чуду. В этом особом ритуале дети могут выразить свои самые сокровенные мечты и пожелания, а адресат — сам Дед Мороз, главный волшебник зимних праздников — с нетерпением ждет их послания.

Дети вместе с сотрудниками ДК с радостью разрезали ленточку, символизируя начало новой зимней радости. Каждый маленький участник смог написать свое письмо с заветными желаниями и опустить его в специальный ящик для Деда Мороза.

Следующими в очереди на торжественное открытие почты станут Рождественский Дом культуры 14 декабря в 13:00 и Ядроминский Дом культуры в 16:00. А 18 декабря в 18:00 почта откроется и в Новопетровском Доме культуры.

Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов заявил, что в грядущем сезоне проекта «Зима в Подмосковье» гостей и жителей области ожидает 5 тыс. мероприятий, которые посетит более полумиллиона человек. Кроме того, ожидается увеличение турпотока.

«С 1 декабря у нас стартует «Зима в Подмосковье» — это обширная и узнаваемая программа, которой уже несколько лет. В этот сезон мы проведем более 5 тыс. мероприятий, порядка 500 тыс. участников примет в них участие и ожидаем 3 крупных выставочных проекта в Московской области», — сказал Кузнецов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.