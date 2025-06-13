В главном парке Егорьевска отметили День России

В парке «200 лет Егорьевску» отметили День России. Для жителей и гостей города подготовили насыщенную и разнообразную программу, чтобы создать атмосферу праздника и зарядить настроением единства и гордости за свою страну каждого, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Начался праздник с фотовыставки репродукций картин Игоря Грабаря «Просторы моей Родины», которая позволила окунуться в красоту русской природы и ощутить величие родных пейзажей. Напомним, этот художник учился в Егорьевске, который остался в его памяти одним из любимых мест для творчества и воспоминаний.

Творческие натуры смогли проявить себя на мастер-классе «Мой триколор», где своими руками создавали символы России. А на арт-поляне «Ты цвети, моя Россия» развернулось настоящее буйство красок, где каждый мог внести свой вклад в создание общего художественного полотна, посвященного любимой стране.

Кульминацией праздника стал яркий и зажигательный флешмоб «Мы вместе», объединивший всех присутствующих в едином порыве любви к России. Танцевальный флешмоб несколькими часами ранее прошел и на Соборной площади города. Там объединилась егорьевская молодежь перед началом фотоквеста, организованного Молодежным центром «Маяк».

А в парке праздник продолжила концертная программа «Таланты России», где местные артисты продемонстрировали свои вокальные и танцевальные таланты.

Завершился день интересным мастер-классом «Русская матрешка», где участники узнали секреты росписи этого традиционного русского сувенира и создали свои уникальные экземпляры.

Ранее с Днем России жителей Егорьевска поздравил глава муниципалитета Дмитрий Викулов.

«Сегодня, в День России, я хочу выразить свою глубокую благодарность всем жителям Егорьевского округа за их труд, за их вклад в развитие нашего родного края, за их активную жизненную позицию. Пусть каждый из вас ощутит гордость за свою страну, за свой город, за свой вклад в общее дело. Пусть этот праздник станет символом надежды на светлое будущее, на процветание нашей Родины, на мир и благополучие всех её граждан», — сказал глава округа.

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