В гимназии Подольска учат стрелять из автомата Калашникова и пистолета Макарова

В Подольске с началом нового учебного года приступили к занятиям с юнармейцами ВПО «Варяг», сообщили в пресс-службе округа.

Ребят учили выполнять стрелковое упражнение из автомата Калашникова и пистолета Макарова в электронном тире.

Юнармейцев учат правилам обращения с оружием, чтобы привить культуру его безопасного использования.

Ранее Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.