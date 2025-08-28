В гимназии № 3 в Ивантеевке завершается капитальный ремонт

23 августа глава округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с коллегами посетил гимназию № 3 в Ивантеевке, где ведутся работы в рамках капитального ремонта, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас на объекте трудятся более 150 человек. Внутренняя отделка практически завершена, осталось провести благоустройство территории и навести порядок.

«Губернатор региона Андрей Воробьев ставит перед нами задачу — завершить все ремонтные работы образовательных учреждений к началу нового учебного года.

Вне зависимости от того, какие сложности и трудности мы имеем на каждом объекте, 1 сентября дети должны пойти в школу. Капитальный ремонт — это процесс, в котором участвует множество смежных организаций. В данном случае в середине лета мы поняли, что несколько заводов-изготовителей, поставляющих различные детали, такие как двери, например, своевременно не поставят различные материалы. Подрядчик и мы в том числе включились в процесс и параллельно искали различные варианты развития событий. Все материалы и комплектующие находятся сейчас на объекте», — прокомментировал глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

В этом году в Пушкинском обновляют пять объектов (это три школы и два детских сада). Совсем скоро дети смогут самостоятельно оценить перемены в родных школах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.