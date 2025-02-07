В гимназии № 2 Чехова прошел урок финансовой грамотности на тему «Бюджет семьи»

В гимназии № 2 города Чехов состоялся урок финансовой грамотности, посвященный теме «Бюджет семьи». Мероприятие было направлено на приобретение и усвоение школьниками знаний и навыков, необходимых для планирования бюджета, эффективного использования денег и приумножения накоплений, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Чехов.

В программе урока приняли участие заместитель главы муниципального округа Чехов Денис Разуваев и начальник управления экономики администрации округа Дмитрий Бирюков, который провел лекцию для школьников. В ходе занятия он ознакомил учеников понятиями бюджета, дохода, расхода, их видами, а также структурой семейного бюджета.

«В наше время очень важно дать детям азы финансовой грамотности, объяснить им основные термины, научить правильно распоряжаться личными финансами, а также адекватно оценивать существующие риски, чтобы избежать ошибок в принятых в будущем решениях», — отметил Денис Разуваев.

Уроки финансовой грамотности проводятся в образовательных учреждениях муниципального округа Чехов на постоянной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.