В Германии установили личности двух подозреваемых в подрывах «Северных потоков»

Генпрокуратура ФРГ продвинулась вперед в расследовании дела о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», были установлены личности двух подозреваемых, сообщает ТАСС .

«На мой взгляд, это успех, на который изначально не обязательно было рассчитывать», — сказал немецкий генпрокурор Йенс Роммель.

Он подчеркнул, что по данному делу еще многое нужно сделать. Так, нужно установить личность других участников преступления, их мотивацию. Также есть вопрос о возможной государственной вовлеченности в операцию по подрыву.

По его словам, предыстория преступления и мотивы злоумышленников еще окончательно не установлены.

Подрывы «Северных потоков» произошли в сентябре 2022 года. Отмечены беспрецедентные разрушения на трех нитках газопровода. Сейсмологи в Швеции зафиксировали два взрыва на маршрутах залегания ниток. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.