В Германии рекомендовали не пускать россиян на празднование 80-летия Победы

Власти Германии считают, что представителей РФ и Белоруссии не следует приглашать на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Они даже порекомендовали при необходимости не пускать их туда, сообщает ТАСС со ссылкой на Berliner Zeitung.

МИД Германии выпустил внутренний документ, в котором прописаны правила проведения торжественных церемоний по случаю празднования окончания войны. В нем сказано, что внутри страны «не должно быть участия официальных немецких органов в мероприятиях по приглашению России и Белоруссии».

Кроме того, в документе написано, что ФРГ не должна приглашать россиян и белорусов на памятные мероприятия внутри страны. А если они появятся там, то учреждения могут не пускать их. При этом только в одном предложении документа сказано, что нужно достойно почтить память погибших из России и Белоруссии в годы войны.

В МИД отмечают, что всего в Германии запланировано «большое количество памятных мероприятий» по случаю окончания войны. И если представителей ФРГ пригласят на празднование в другую страну, то их участие «в принципе возможно и желательно».

Некоторые представители районных администраций в Бранденбурге уже возмутились указу, согласно которому нельзя приглашать россиян на празднование.

Тем временем Москва готовится к масштабному празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Предварительно, в общегородских событиях примут участие около 10 млн человек.