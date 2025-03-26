Москва готовится к масштабному празднованию 80-й годовщины Победы в ВОВ

Поклонная гора будет центральным местом празднования 80-летия Победы в Москве

В преддверии 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне Москва активно готовится к масштабным празднованиям, сообщает «Царьград» .

Предварительно, в общегородских событиях примут участие около 10 млн жителей и гостей столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что центральной локацией для празднования 80-й годовщины Победы в Москве 9 мая станет Поклонная гора.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы проинформировала о насыщенной программе, включающей тематические мероприятия на 12 окружных площадках, в 26 парках культуры и отдыха, а также в театрах, культурных центрах, библиотеках, музеях и выставочных залах.

В программу также включены концерты известных артистов, театральные представления, трансляция военного парада с Красной площади и показ записи Парада Победы 1945 года.