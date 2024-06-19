В Германии перепугались, узнав время подлета «Циркона» к Берлину из Москвы

Немецкий эксперт Циглер: ракета «Циркон» долетит из Москвы в Берлин за 5 минут

Представитель Ассоциации аэрокосмической промышленности Германии Маркус Циглер заявил, что российская ракета «Циркон» может в считанные минуты уничтожить Берлин. По его словам, время подлета этого оружия из Москвы в немецкую столицу составит 5 минут, сообщает «Царьград» .

Циглер в связи с этим отметил, что гиперзвуковое оружие способно поменять ход будущих конфликтов, а его появление стало переломным событием.

«Маршрут Москва – Берлин. Пять минут оттуда – сюда. Даже от Пекина, который, как говорят, находится бесконечно далеко, до Берлина — 20 минут», — сказал эксперт.

«Циркон» способен поражать цели на расстоянии примерно в 1 тыс. км. Максимальная скорость полета ракеты составляет 9 махов.