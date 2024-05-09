Bild: собака Лукашенко является «отвлекающим маневром» на параде Победы в Москве
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Шпиц президента Белоруссии Александра Лукашенко Умка может быть отвлекающим маневром на параде Победы, сообщает «Газета.ru».
По словам немецкого журналиста газеты Bild Юлиана Репке, на мероприятии было «не так много высокопоставленных гостей», погода в столице была также плохая.
Шпиц белорусского президента выглядел не очень счастливым на параде Победы в такую холодную погоду при снегопаде.
Однако эта собака может запомниться международной аудитории и отвлечь внимание. Умка — верный спутник Лукашенко, который в последнее время практически всегда сопровождает белорусского президента.