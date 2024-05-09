Bild: собака Лукашенко является «отвлекающим маневром» на параде Победы в Москве

Шпиц президента Белоруссии Александра Лукашенко Умка может быть отвлекающим маневром на параде Победы, сообщает «Газета.ru» .

По словам немецкого журналиста газеты Bild Юлиана Репке, на мероприятии было «не так много высокопоставленных гостей», погода в столице была также плохая.

Шпиц белорусского президента выглядел не очень счастливым на параде Победы в такую холодную погоду при снегопаде.

Однако эта собака может запомниться международной аудитории и отвлечь внимание. Умка — верный спутник Лукашенко, который в последнее время практически всегда сопровождает белорусского президента.