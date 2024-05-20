Российские ученые сделали революционное открытие в борьбе с ожирением и диабетом

Выделенный учеными из РФ сладкий белок поможет в борьбе с ожирением и диабетом

Ученые из России сделали открытие, которое может стать настоящим прорывом в борьбе с ожирением и сахарным диабетом второго типа. По данным РАН, только за 2020–2022 годы число людей, страдающих болезнями из-за чрезмерного употребления сладкого, выросло на 1 млн человек, сообщает портал «Узнай» .

В Российской академии наук заявили, что 62% взрослых россиян имеют избыточный вес или ожирение, а норма потребления сахара превышает рекомендованную в 1,5 раза.

Инновационная разработка отечественных ученых может помочь изменить ситуацию. Исследователям удалось синтезировать уникальный сладкий белок, который содержится в некоторых экзотических растениях, произрастающих в тропических регионах.

Одно из таких растений — Pentadiplandra brazeana из Африки, способное создавать необычный сладкий белок, действующий на организм совершенно иначе, чем обычный сахар. В желудке этот белок распадается на аминокислоты, подобно мясу, но при этом обладает ярко выраженным сладким вкусом, который еще «сильнее» сахарозы.

Эксперты утверждают, что сладкий белок абсолютно безопасен для человеческого организма. В отличие от многих существующих сахарозаменителей, он не токсичен, не вызывает мутаций, онкологических заболеваний или аллергических реакций.

Благодаря открытию ученых из России сладкоежкам больше не придется отказывать себе в любимых лакомствах.