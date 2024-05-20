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Деловой форум для самозанятых состоится в столице 28 мая

28 мая на базе «Цифрового делового пространства» состоится столичный форум «Самозанятые-2024». Участниками встречи будут предприниматели, применяющие налог на профессиональный доход, и москвичи, планирующие познакомиться с нюансами работы в данном статусе, сообщила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Зарегистрироваться на мероприятие участники могут на портале проекта «Малый бизнес Москвы».

По словам Сергуниной, за 3 года на форуме побывали около 800 самозанятых горожан. Из-за высокого спроса в этом году число мест стало больше.

«Несколько сотен гостей увидят выступления представителей различных индустрий — от банковской сферы до цифровых коммуникаций. Они дадут практические советы по продвижению бизнеса» Наталья Сергунина заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города

На площадке также откроют менторскую гостиную. В ней эксперты организуют индивидуальные консультации.

Деловая программа встречи начнется с сессии «Самозанятый — старт для большого бизнеса». Спикеры из разных сфер расскажут о своем опыте работы в статусе самозанятого, выборе ниши, первых шагах и первых результатах труда.

На мероприятии участники поговорят об эффективных способах организации своего дела, каналах для поиска клиентов, сотрудничестве с маркетплейсами и другими популярными платформами.

Фото - © Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Фото - © Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Кроме того, для гостей проведут встречу «Инструменты продвижения для самозанятых». Эксперты расскажут о продаже товаров и услуг при помощи видео, зачем создавать личный бренд и какую роль в маркетинге играют социальные сети.

Еще на форуме наградят победителей профильного столичного конкурса «Ты можешь!».

Для тех, кто захочет продолжить знакомство с темой, на портале проекта «Малый бизнес Москвы» начнет работу онлайн-курс «Самозанятость на практике: тонкости работы и продвижения». Занятия состоятся 29–31 мая с 12:00 до 13:00.

На первом вебинаре будут сведения о формах ведения бизнеса, плюсах и минусах налога на профессиональный доход, социальных гарантиях и других аспектах.

На второй лекции зрители узнают об изучении способов привлечения клиентов, а третью проведут по процедуре регистрации товарного знака. Число мест неограниченно.