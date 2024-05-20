Молодая семья из Зарайска приобрела квартиру по госпрограмме

Семья Кочергаевых из городского округа Зарайск переехала от родителей в свою квартиру благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Александр и Карина Кочергаевы признались, что круг их интересов достаточно широк. Но самый разносторонне увлеченный человек в их семье — 3-летняя дочка Маша.

«Маше в ее возрасте интересно все от танцев до единоборств. Мы пытаемся направить дочь в нужное русло, чтобы она сумела определиться и не потратила время зря. Сейчас она рисует и поет. Очень радостно наблюдать за таким развитием ребенка», — рассказал Александр.

Вся семья Кочергаевых — родители Александра, его бабушка, он с женой и ребенком жили в одной квартире. О региональной подпрограмме они узнали случайно из разговоров с друзьями.

«Вполне возможно, наша семья станет больше. Мы взяли «двушку» 47 кв. метров. на вторичном рынке с ремонтом. Уже переехали. Такое счастье не толкаться, не стоять в очереди по утрам, когда все торопятся. И просто необыкновенное чувство, когда появилось что-то свое», — сказал Александр.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м. на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.