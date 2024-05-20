Порядка 50 специальных мест для пикников оборудовали в Солнечногорске

На территории городского округа Солнечногорск для жителей и гостей оборудованы специальные места для проведения пикников. Всего таких локаций около 50, где можно развести огонь и пожарить шашлыки, не нарушая требований пожарной безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Одна из таких локаций расположена на центральной набережной озера Сенеж. Здесь установлено несколько домиков для барбекю, которые соответствуют санитарным и противопожарным правилам. Рядом есть парковка, кафе, площадка для игры в волейбол, велодорожки и детские площадки.

«С приближением летнего периода и сезона отпусков люди стремятся выехать на природу. Хочется напомнить жителям и гостям нашего округа, что разведение открытого огня вне специально оборудованных площадок запрещено. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы. А если пожар, возникший по вине человека, повлек значительный ущерб лесу, то виновного привлекут и к уголовной ответственности», — отметил первый замгглавы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

Подробнее о местоположении специальных мест для пикников жители могут узнать могут по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.