В Германии нашли 161 украинского ребенка, которых «незаконно вывезли в РФ» Общество Сегодня 18:37 Фото - © Norbert Braun/Unsplash.com

Глава Нацполиции Украины Иван Выговский заявил, что благодаря сотрудничеству с немецкими коллегами в Германии удалось установить местонахождение свыше 160 детей из Украины. По его словам, ребята ранее считались «незаконно вывезенными в РФ», сообщает ТАСС.

По словам Выговского, установить местонахождение удалось при помощи сотрудничества с правоохранителями Германии. «Благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ <…> установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка», — сказал он. Киевские власти отмечали, что РФ якобы «незаконно депортирует» украинских ребят из зоны СВО.