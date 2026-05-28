В Герасимовке закрывают школу имени Павлика Морозова

В деревне Герасимовка, на родине Павлика Морозова, власти решили закрыть начальную школу, где сейчас учатся около 10 детей. Учебное заведение остается единственным в округе. Школьников планируют перевести в село Городище, расположенное примерно в 20 километрах. При этом жители указывают на проблемы с работой школьных автобусов.

Полноценной школой здание не является уже несколько лет, однако начальные классы продолжали работать. Год назад местные жители добились сохранения учебного заведения. Тогда школа в Городище была закрыта на ремонт, и детей оттуда возили в Герасимовку. Сейчас ремонт завершен, а в местной школе осталось не более 10 учеников. Здание требует обслуживания, необходимо оплачивать работу как минимум двух учителей.

Жители признают, что власти стремятся оптимизировать расходы, однако считают школу центром жизни деревни. Здесь проходят культурные мероприятия и собрания. Кроме того, учебное заведение носит имя Павлика Морозова, а напротив находится могила братьев Павлика и Феди Морозовых. Сотрудники музея и местные жители продолжают хранить память о событиях 1932 года и опасаются, что с закрытием школы история будет забыта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.