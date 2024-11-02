Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что иноагентами на русском языке называют тех, кто считается противником государства и народа, поэтому им необходимо указывать свой статус, даже если это поздравления с праздниками, например, с Новым годом или Днем рождения, сообщает Газета.ru .

По его словам, деятельность иностранных агентов в нашей стране имеет разрушительный характер. Этот статус демонстрирует гражданам, что любая информация, исходящая от таких лиц или организаций, фактически является враждебной к государству и народу России. Поэтому он настаивает на том, чтобы они помечали весь свой контент и каждое сказанное слово соответствующим образом, ведь этот «позор» будет сопровождать их всегда. Независимо от того, что они утверждают, каждый человек на Земле должен осознавать, что данное лицо является врагом России, и его слова наносят ущерб нашей стране, убежден Свинцов.

«Поэтому обязательно маркировать все, даже если они будут говорить поздравления с Новым годом. Если он поздравляет кого-то с Днем рождения, пусть звонит лично и рассказывает», — отметил парламентарий.

Он добавил, что если иноагент размещает это в социальных сетях или в средствах массовой информации, независимо от того, платит ли ему кто-то за это, является ли это рекламой или просто ему симпатизируют какие-либо СМИ, то требование о наличии надписи иноагента становится обязательным.