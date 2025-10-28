В ГД предложили компенсировать стоимость лекарств малоимущим пенсионерам

Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым планируют внести в Госдуму законопроект о компенсации пенсионерам с низкими доходами стоимости лекарств, которые были назначены врачом, пишут « Известия ».

Отмечается, что это касается тех, чей доход ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума в регионе проживания.

В исследовании НИУ ВШЭ говорится, что люди в возрасте старше 70 лет направляют на закрытие базовых потребностей более 80% доходов. Большая часть трат уходит на лекарства и медицину. При этом 90% людей старше 60 лет имеют хотя бы одно хроническое заболевание, а цены на лекарства выросли на 12%, что выше уровня инфляции.

Инициативу поддерживают в думском комитете по охране здоровья, при этом в комитете по бюджету и эксперты полагают, что предложение малореализуемо.

Ранее депутат Никита Чаплин рассказал о расчете страховой пенсии в 2026 году. Выплаты пенсионерам не будут ниже прожиточного минимума.

