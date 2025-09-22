В Гавриловом Посаде освятили скульптуру Архангела Гавриила

19 сентября в Ильинском подворье Николо-Шартомского монастыря в Гавриловом Посаде состоялась торжественная церемония освящения новой скульптуры Архангела Гавриила. Монумент был создан и установлен при поддержке благотворительного фонда DOGMA, передает пресс-служба компании.

Фото - © Дмитрий Рыжаков Фото - © Дмитрий Рыжаков

Освящение новой скульптуры совершил преосвященнейший Иоанн, епископ Шуйский и Тейковский.

Мероприятие стало значимым событием в духовной жизни не только подворья, но и всего города. Прихожан Гаврилова Посада в ходе рабочей поездки поздравил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Монумент создан скульптором Василием Селивановым при участии почетного члена Российский академии художеств протоиерея Леонида Калинина специально для Гаврилова Посада: святой Гавриил является небесным покровителем города. По задумке автора скульптура изображает Архангела Гавриила в момент Благовещения — его прихода к Деве Марии с благой вестью. Эта работа концептуально связана с другой работой Василия Селиванова — «Богородица в ожидании», установленной в Туле.

«Для нас, строителей, важно создавать не только физический, но и духовный фундамент. И мы рады внести свой вклад в благоустройство этого святого места и подарить городу скульптуру его небесного покровителя. Уверен, что Архангел Гавриил будет символом добрых вестей и объединения людей, напоминая о важности сохранения веры и духовных ценностей для будущих поколений», — отметил президент благотворительного фонда и федеральной компании DOGMA Денис Морозов.

Фигура Архангела выполнена в строгом соответствии с канонами православной иконографии и традициями византийского искусства. Главной особенностью и техническим новаторством скульптуры является то, что Архангел Гавриил не стоит на постаменте, а парит в воздухе. Эффект парения достигнут за счет оригинального крепления: развевающимися драпировками мантии, которые соединены с шаром.

«История создания скульптуры началась с теплой, душевной беседы, в которой отец Герасим поделился с нами своей мечтой. Показав миниатюрную фигурку Архангела Гавриила, он рассказал о своем давнем желании увидеть такой же образ здесь, в Николо-Шартомском монастыре. Его слова глубоко тронули и вдохновили нас. Мы поняли, что должны помочь воплотить эту светлую идею в жизнь. Первым, к кому мы обратились, был наш добрый друг, выдающийся скульптор и архитектор отец Леонид (Калинин). Благодаря нашим общим усилиям, вере и мастерству рук мечта обрела крылья и превратилась в величественный образ Архангела Гавриила», — поделилась вице-президент благотворительного фонда DOGMA Мария Морозова.

Скульптура станет новой точкой притяжения для жителей и гостей города.