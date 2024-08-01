В гастрономическом «Сырном фестивале» в Истре поучаствуют 300 фермеров

Большой гастрономический фестиваль фермерской продукции заработает уже 2 августа в деревне Дубровское городского округа Истра, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В фестивале будут участвовать 300 фермеров из более чем 50 российских регионов, в том числе Краснодарского края, Крыма и Белгородской области. Кроме сырной продукции, на мероприятии представят около 20 виноделен.

К мероприятию также присоединятся фермеры из Белоруссии, которые представят новую линейку продукции и обустроят активные зоны для гостей.

В рамках фестиваля 4 августа состоится «Сырный чемпионат России — 2024», где будет выбран «Сырный чемпион России 2024».

Организаторы учли, что гости могут взять на фестиваль детей, поэтому гарантируют им увлекательный досуг на батутах, устроят активные игры, конкурсы, а также проведут мастер-классы и организуют экскурсию на мини-ферму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.