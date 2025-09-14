сегодня в 06:33

В Галерее «Каретный сарай» состоялся ежегодный День осенних пирогов

Галерея «Каретный сарай» в Серпухове в седьмой раз 13 сентября приняла День осенних пирогов, став центром притяжения для более чем ста горожан, ценящих кулинарное искусство и богатую историю региона, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Мероприятие, уже ставшее традиционным для Серпухова, предложило гостям не только дегустацию разнообразных пирогов, но и возможность проверить свои знания в увлекательном квизе и расширить кругозор на познавательных экскурсиях.

Кульминацией праздника стал аукцион, на котором были представлены пироги, приготовленные местными заведениями общественного питания, партнерами мероприятия.

Организаторы Дня осенних пирогов отмечают высокую посещаемость и позитивный отклик со стороны жителей Серпухова, подчеркивая, что мероприятие способствует популяризации гастрономической культуры региона и привлечению внимания к его историческому наследию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.