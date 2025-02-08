В г. о. Серпухов открылась выставка археологических находок

️В Пущинском музее экологии и краеведения открылась выставка археологических находок из раскопок Окской археологической экспедиции полевого сезона 2024 года в Серпуховском Поочье. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

На территории округа в рамках Окской археологической экспедиции Центра палеоэтнологических исследований были обнаружены древние артефакты. Раскопки проходили на двух памятниках.

На Тешиловском городище исследования велись на поселенческой части памятника. Здесь по данным раскопок находятся наиболее мощные культурные напластования Тешилово. Другим объектом исследования стал неукрепленный поселок на противоположном берегу Оки–Зиброво 4.

Как и в предыдущие годы, в раскопках принимали участие школьники, жители округа, студенты Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и волонтеры «Русского географического общества».

На выставке в музее можно увидеть находки 2024 года, включая украшения, керамику и бытовые предметы. Также представлены фотоматериалы рабочего процесса с раскопок.

Все артефакты помогают понять динамику развития древних поселений вдоль берега Оки в эпоху Средневековья. Благодаря усилиям Окской археологической экспедиции были найдены ценные предметы: стеклянные бусы, монета, фрагмент рыболовного крючка, раскрывающие историю и культуру древних времен, погружая нас в тысячелетнюю историю нашего региона.

Временная экспозиция артефактов будет представлена в Пущино до 28 февраля.

Организаторы Окской археологической экспедиции планируют в текущем году продолжить дальнейшие исследования. Приглашают к участию всех, кто интересуется историей своего родного края. Участие в раскопках — это уникальная возможность погрузиться в атмосферу археологических открытий и внести свой вклад в сохранение истории.

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