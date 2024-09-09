В Клину провели учения по освобождению заложников

В городском округе Клин прошли учения по освобождению заложников. Отработка навыков проходила в социальном учреждении — КДЦ города Высоковска. По сценарию учений, группа террористов захватила здание и удерживала там мирных жителей. Задачей спецназовцев было оперативно нейтрализовать террористов и освободить заложников без потерь, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Учения начались с внезапного проникновения группы захвата в здание через окна и двери. Бойцы использовали специальную технику для обезвреживания взрывчатых устройств и нейтрализации террористов. Операция проходила в условиях, максимально приближенных к реальным. Группа действовала слаженно и профессионально, демонстрируя высокий уровень подготовки.

После учений командование провело разбор действий подразделений. Было отмечено, что все поставленные задачи выполнены успешно, и бойцы показали отличные результаты. Учения стали важным этапом в подготовке личного состава к выполнению боевых задач в экстремальных условиях.

«В нашей группе 12 человек, в том числе снайпер. Отработали устранение пяти условных террористов и эвакуацию заложников. В ходе штурма также отработали эвакуацию раненого бойца подразделения» — рассказал руководитель группы спецназа, председатель союза десантников городского округа Клин Денис Филиппов.

Это вторые учения, в которых участвуют ветераны боевых действий — члены клинского отделения союза десантников. Напомним, что 29 августа, клинчане провели учения в Истринской школе и успешно справились с поставленными задачами по освобождению условных заложников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.