В физтех-лицее Долгопрудного прошел съезд учителей

В технопарке физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном прошел съезд учителей математики и физики 2024. Площадка форума прошла в рамках педагогической конференции «Съезд учителей» и была посвящена стратегии повышения качества образования по физике и математике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Мероприятие собрало более 300 участников со всей Московской области. Среди них: руководители РМО физики, математики городских округов Московской области, учителя физики, математики общеобразовательных учреждений Московской области. Съезд был организован Министерством образования Московской области и Физтех-лицеем имени П. Л. Капицы.

На открытии съезда с приветственным словом к участникам обратились заместитель министра образования Московской области и начальник управления модернизации системы образования Анна Гребцова, директор физтех-лицея имени П. Л. Капицы Марина Машкова, а также доктор физико-математических наук и профессор Григорий Гольцман.

Для участников было предусмотрено деление на секции по математике и физике, в рамках которых педагоги из лучших школ и профильных университетов Москвы и Подмосковья делились опытом преподавания, подготовки к олимпиадам и методами повышения качества образования в точных науках.

Также гости форума могли посетить специальные семинары и мастер-классы от известных преподавателей с многолетним опытом. На протяжении всего съезда работала выставка учебного оборудования по физике и математике от компаний-партнеров технопарка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.