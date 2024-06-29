В Физтех-колледже Долгопрудного прошел вечер выпускников
Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный
В Долгопрудном вручили дипломы выпускникам Физтех-колледжа, сообщили в пресс-службе горокруга.
297 выпускников колледжа торжественно проводили в новую жизнь.
Мероприятие началось с представления всех групп, которые этом году завершили свое обучение в колледже Долгопрудного, и их наставников.
«Убежден, что те знания, навыки, которые вы приобрели в стенах колледжа, будут востребованы. Пусть каждый из вас внесет свой вклад в развитие экономики Долгопрудного, Подмосковья, страны» — сказал глава горокруга Долгопрудный Владислав Юдин.
Директор Физтех-колледжа Алексей Летуновский сообщил, что в этом году среди выпускников учреждения 69 отличников!
«Вы — будущее нашего города и Подмосковья, не забывайте стены родного колледжа и своих педагогов», — обратился к выпускникам Алексей Летуновский.
Со сцены в адрес выпускников прозвучало много поздравлений и добрых пожеланий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе строится 21 школа и 11 детских садов. Важно также обеспечить своевременную готовность подъездных дорог к школам и парковок возле них.
«Лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро и стремительно. У нас <…> капитальный ремонт 96 объектов, новое строительство: 21 школа, 11 детских садов», — сказал Воробьев.