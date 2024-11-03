В Финляндии закрыли музей в здании, где впервые встретились Ленин и Сталин
Музей Ленина в Финляндии стал музеем истории отношений с Россией
Музей Ленина в Финляндии закрыли, теперь это музей истории отношений Москвы и Хельсинки, пишет РИА Новости.
Музей находился в здании, где в декабре 1905 года состоялась первая конференция Российской социал-демократической рабочей партии. Там впервые лично встретились Владимир Ленин и Иосиф Сталин.
Власти Финляндии вместо ленинского музея создали музей истории отношений Финляндии и России.
Перед закрытием музей Ленина посетил 3351 человек. Это рекордный показатель с советских времен, сказано в публикации.