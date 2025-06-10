В филиалах подмосковного колледжа «Энергия» прошли мероприятия ко Дню русского языка

В структурных подразделениях колледжа «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском городском округе состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню русского языка. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках празднования студенты и преподаватели приняли участие в интерактивной игре, посвященной истории и современному состоянию русского языка. В ходе мероприятия участники работали с буквами, обсуждали особенности их написания в разные исторические периоды, а также рассматривали различия между устаревшими и современными словами.

Особое внимание было уделено литературе. Первокурсники совместно с наставниками обсудили произведения классических авторов, включая А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого и М. Ю. Лермонтова. Преподаватели организовали литературную гостиную «Мы Пушкина читаем с детства», в ходе которой прозвучали стихотворения, отрывки из сказок и воспоминания о первой встрече с творчеством поэта.

Студенты второго курса подготовили и провели викторину, посвященную жизни и творчеству А. С. Пушкина. В ходе викторины участники познакомились с основными этапами биографии и литературной деятельности поэта.

Заведующий Реутовского отделения колледжа Надежда Близнякова отметила, что День русского языка подчеркивает значимость сохранения и развития культурных традиций.

«Мы благодарим всех участников за вовлеченность в мероприятия», — сказала Близнякова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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