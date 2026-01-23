В филиалах «Мособлэнерго» в Подмосковье прошел единый День охраны труда

Единый День охраны труда состоялся в 10 филиалах «Мособлэнерго» в Московской области. Мероприятие было посвящено профилактике производственного травматизма и контролю за соблюдением норм безопасности, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

На первом этапе для электротехнического персонала провели проверку знаний по производственной безопасности и разобрали примеры нарушений требований охраны труда при работе в электроустановках.

Второй этап включал практические занятия по охране труда при подготовке рабочего места, первичном допуске бригады к работе по наряду-допуску и распоряжению, а также по подключению и запуску передвижных электростанций и принципу работы фазовращателя.

Компания «Мособлэнерго» регулярно обучает сотрудников вопросам охраны труда и профилактики травматизма. Единый День охраны труда проводится в филиалах каждый второй четверг месяца с 2015 года. В мероприятии ежемесячно участвуют более 170 специалистов. Главная цель — профилактика травматизма и контроль за соблюдением норм производственной безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.