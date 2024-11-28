В «Факеле» состоялся ноябрьский шахматный турнир

сегодня в 20:40

В спортивном центре «Факел» городского округа Щелково завершился ноябрьский турнир по шахматам, собравший юных и талантливых шахматистов из различных возрастных категорий. Мероприятие стало настоящим праздником для всех любителей этой интеллектуальной игры, подарив зрителям и участникам массу незабываемых эмоций и ярких впечатлений, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Турнир проходил среди трех возрастных групп: младшая — до 10 лет, средняя — 10-14 лет и старшая — старше 14 лет. В каждой из этих групп участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, мастерство и стремление к победе.

По итогам упорной борьбы, напряженных партий и захватывающих поединков были определены победители. Золотые медали завоевали: Валентин Буланов, Дмитрий Ратников и Кирилл Хлопков.

Серебряные медали получили: Фёдор Бушуев, Глеб Усин и Александр Каштанов.

Бронзовые награды достались: Александр Шабазов, Ева Новоселова и Рамазан Шабазов.

Победители были торжественно награждены грамотами и медалями, которые стали заслуженным признанием их усилий и таланта. Все участники турнира получили памятные сувениры и ценные призы, а зрители — возможность насладиться зрелищными партиями и поддержать своих фаворитов.

Этот турнир стал важным этапом в развитии шахматного спорта среди молодежи, способствуя популяризации интеллектуальных игр и формированию новых спортивных талантов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.