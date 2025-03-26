В Евпатории озвучили, как будут работать школы и детсады во время отключения воды

Школы и детские сады Евпатории поменяют режим работы на время отключения воды

Глава администрации Евпатории Александр Юрьев рассказал, что из-за масштабных ремонтных работ на водопроводных сетях учебные заведения города, включая школы и детские сады, временно изменят график работы, сообщает «Крым 24» .

По его словам 4 апреля в школах и детских садах будет объявлен выходной день.

В остальные дни образовательные учреждения будут работать в сокращенном режиме — с 8 утра до полудня. Причина — временное отсутствие водоснабжения, а приготовление пищи на бутилированной воде не допускается.

7 апреля приготовление еды в школах и детских садах будет осуществляться с использованием привозной воды. Питание будет организовано с использованием одноразовой посуды. Это ограничение будет действовать только этот день до восстановления водоснабжения, пояснил Юрьев.