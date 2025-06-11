В этом году в округе Ступине демонтируют 59 нестационарных торговых объектов

В 2025-м в муниципалитете запланировано к демонтажу 59 нестационарных торговых объектов, из них 41 — на муниципальной земле, 18 — на частной территории. В городском округе Ступино эту работу продолжат, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«В этом году в регионе планировали демонтировать около 2,5 тыс. НТО, стало понятно, что есть ресурс для увеличения планового показателя до 3,6 тыс. Это не предполагает ликвидацию законно, эффективно и цивилизованно работающих нестационарных торговых объектов. Есть НТО, которые радуют глаз — и газеты продают, и хлеб… Мы боремся с незаконной миграцией, неуплатой налогов, несоблюдением санитарных норм и несоответствующим внешним обликом», — сказал губернатор Андрей Воробьев на совещании с правительством и главами.

При выявлении нарушений у нестационарных торговых объектов, расположенных и на муниципальной, и на частной земле, составляется акт осмотра. Материалы рассматриваются на комиссии по демонтажу. Собственнику объекта направляется предписание, в течение 14 дней ему необходимо осуществить демонтаж.

«С начала года в округе демонтировано 28 НТО на муниципальной земле и 23 — на частной. В соответствие с современными стандартами будет приведено 11 объектов капитального строительства. С начала года 7 объектов торговли улучшили облик», — рассказал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

По словам руководителя муниципалитета, ежедневно ведется мониторинг территории. При выявлении НТО, несоответствующих требованиям законодательства, в план демонтажа вносятся новые адреса.

На месте демонтированных НТО появятся современные павильоны, где можно будет приобрести продукцию подмосковных и местных производителей. Это поддержит бизнес, масштаб которого не позволяет поставлять изделия в торговые сети.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.