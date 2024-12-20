В этом году россияне чаще искали авто при помощи интернет-площадок

Шеф-редактор портала BFM.ru Алексей Аксенов и директор по развитию сегмента автодилеров Авито Авто Антон Воронов обсудили итоги продаж автомобилей в текущем году в рамках дилерской конференции «Высшая передача». Эксперты также поговорили об инструментах сбыта и грядущих изменениях на рынке, передает пресс-служба компании.

Уходящий год стал переломным для автомобильного рынка России. Статистика демонстрирует рост интереса пользователей к онлайн-платформам. Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом увеличилось на 35%, а в сегменте новых автомобилей – на 38%.

«Такой рост связан также с нововведениями и вошедшими в обиход цифровыми инструментами, которые трансформируют взаимодействие между покупателями и продавцами», - пояснил Воронов.

В исследовании, проведенном Авито, говорится, что более 81% потенциальных покупателей используют платформы объявлений перед посещением автосалона, 49% используют видеосервисы для получения информации об автомобилях, а треть опрошенных просматривают сайты дилеров и производителей.

Определяя подход к покупке автомобилей аудитории, ясно, что информационный этап играет решающую роль.

Так, на данный момент на платформе доля предложений от дилеров в сегменте автомобилей с пробегом составляет 22%, а остальная часть рынка поделена между частными пользователями и профессиональными реселлерами.

«В настоящее время дилеры имеют доступ к более чем 12 каналам для пополнения своих запасов автомобилей с пробегом. Среди них — прямой и выездной выкуп, а также программы trade-in и trade-up. Одним из таких каналов является дополнительный инструмент Аукцион, который дает возможность частным лицам продать транспорт дилерам по ставке, которую те предложат», - резюмировал Воронов.

Все это позволяет покупателю быстро получить предложение, а дилеру — добавить машину в свой ассортимент. Кроме того, практика показывает, что многие клиенты, продавшие авто через аукцион, позже покупают новый автомобиль у того же дилера.