В этом году объем производства грибов в Подмосковье достигнет 4,8 тыс тонн

С приходом августа начался полноценный грибной сезон. Благодаря оптимальному сочетанию тепла и недавних дождей в регионе начался активный рост грибов. Биотоп разнообразен: в хвойных и смешанных лесах уже появляются белые грибы, подосиновики и лисички, а в березняках — подберезовики. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

ООО «НГК Кашира» и ООО «Лесторфмаш» из Орехово-Зуево производят шампиньоны и вешенки круглый год. Используются специальные субстраты на основе соломы и опилок, а микроклимат в камерах полностью контролируется — влажность, температура и освещение регулируются автоматически. Это позволяет получать стабильный урожай независимо от погоды. При этом технология полностью безопасна: грибы растут без пестицидов, а отработанный субстрат затем используется как органическое удобрение. По предварительным прогнозам, в этом году объем производства грибов в области составит около 5 тыс. тонн.

Приобретать грибную продукцию следует исключительно в проверенных местах — магазинах и рынках, где товар проходит необходимый ветеринарно-санитарный контроль. Это гарантирует безопасность и позволяет избежать риска отравления некачественными или собранными в непредназначенных для этого местах грибами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.