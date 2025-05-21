В Электростальском колледже прошел день открытых дверей

В Электростальском колледже состоялся день открытых дверей, во время которого будущие абитуриенты и их родители смогли познакомиться с учебным заведением и узнать больше о профессиях, которые здесь можно получить, сообщили в пресс-службе округа.

Для гостей колледжа были организованы увлекательные мастер-классы по таким направлениям обучения, как архитектура, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, туризм и гостеприимство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, дизайн и другим. Каждый мастер-класс был насыщен интересными заданиями и практическими упражнениями, которые позволили участникам погрузиться в атмосферу выбранной специальности.

Гости колледжа также смогли пройти профориентационную диагностику, посетить мастерские и общежитие учебного заведения, пообщаться с преподавателями и студентами.

В ходе мероприятия администрация колледжа активно отвечала на вопросы потенциальных абитуриентов и родителей об условиях поступления, важных аспектах учебного процесса и возможностях трудоустройства после окончания обучения.

Следующий день открытых дверей в Электростальском колледже пройдёт 7 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.