В Электростальском колледже прошел день открытых дверей

В рамках мероприятия будущие абитуриенты и их родители познакомились с направлениями, представленными в учебном заведении.

Благодаря профессиональным пробам участники смогли окунуться в мир практической деятельности, где каждый мог попробовать себя в роли настоящего специалиста. Школьники мастерили, моделировали, проектировали, осваивали основы ветеринарии. Интерактивные занятия позволили на практике ощутить специфику различных профессий. А для тех, кто еще находится в процессе поиска своего призвания, было организовано профориентационное тестирование, которое помогло школьникам лучше понять свои интересы, склонности и способности, что является важным ориентиром при выборе будущей профессии.

Помимо интерактивных мастер-классов, гости колледжа получили подробную информацию о правилах поступления и процессе обучения. Представители учреждения подробно рассказали о сроках подачи документов, а также ответили на все интересующие вопросы абитуриентов и их родителей. Студенты с удовольствием делились своим опытом, рассказывали о студенческой жизни и возможностях, которые открывает обучение в колледже. Также о целевой подготовке квалифицированных кадров ребята и их родители узнали от представителей предприятий, которые являются партнерами-работодателями. Они рассказали гостям о потребностях рынка труда и перспективах трудоустройства после окончания колледжа.

